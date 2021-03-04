Fenerbahçe Antalyaspor maçı CANLI ANLATIM

Sarı-lacivertli takım rakibini mağlup edip zirveyle puanını eşitlemek istiyor. Akdeniz temsilcisi ise 11 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek için maça çıkıyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

FENERBAHÇE-ANTALYASPOR İLK 11'LER:

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Attila, Novak, Ozan, Sosa, Osayi, Pelkas, Mesut Özil, Samatta.

Antalyaspor: Boffin, Eren, Naldo, Kudryashov, Veysel Sarı, Bünyamin, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte, 6 futbolcu Antalyaspor maçında takımlarını yoksun bıraktı. Sakatlığı sona ermesine rağmen hazır durumda olmayan Gustavo, sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar ile Perotti'nin yanı sıra cezaları bulunan Mert Hakan ve Serdar Aziz, Antalyaspor karşılaşmasında görev alamadı. Bu oyuncuların yanı sıra disiplinsiz davranışları sebebiyle Trabzonspor maçında görev alamayan Caner Erkin, Antalyaspor karşısında da forma giyemedi.

İRFAN CAN KAHVECİ YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı sona erdi. Teknik direktör Erol Bulut'un yedek soyundurduğu İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma şansı bekledi.

FRAPORT TAV ANTALYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Antalyaspor, geçtiğimiz hafta oynadığı Medipol Başakşehir maçına göre 2 değişiklik yaptı. Yanal, Doğukan ile Orgil'i yedek soyundururken, Naldo ile Hakan karşılaşmaya 11'de başladı. Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, sahaya şu 11'le çıktı: "Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Hakan, Nuri, Amilton, Fredy, Eren, Gökdeniz."

KIRMIZI-BEYAZLILARDA TEK EKSİK

Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe karşısına tek oyuncusundan yoksun çıktı. Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Ufuk Akyol, mücadelede görev alamadı.

ERSUN YANAL'IN SÜPER LİG'DE 500'ÜNCÜ MAÇI

Fraport TAV Antalyaspor'un 59 yaşındaki teknik direktörü Ersun Yanal, Süper Lig tarihindeki 500'üncü maçına şampiyonluk yaşadığı Fenerbahçe karşısında çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı, teknik adam olarak çıktığı 499 maçta 213 galibiyet, 131 beraberlik ve 155 mağlubiyet aldı.

MERT HAKAN VE SERDAR CEZALI

Sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçında sarı kart gören Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz, cezalı duruma düştüler. İki futbolcu oynanan maçta cezaları sebebiyle görev alamıyor.

CANER ERKİN KADRODA YOK

Disiplinsiz davranışları sebebiyle Trabzonspor maçında görev alamayan Caner Erkin, Antalyaspor karşılaşmasında da kadroya alınmadı. Caner ile ilgili son karar ise hafta sonu başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut arasında yapılacak toplantıda netlik kazanacak.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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