04 Mart 2021, Perşembe

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Fenerbahçe-Antalyaspor | İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe - Antalyaspor | İlk 11'ler belli oldu
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Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 Giriş Tarihi: 04.03.2021

'in 28. haftasında sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde iki takımın da 11'leri belli oldu.

'in 28. haftasında sahasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde iki takımın da 11'leri belli oldu.

FENERBAHÇE-ANTALYASPOR İLK 11'LER:

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Attila, Novak, Ozan, Sosa, Osayi, Pelkas, Mesut Özil, Samatta.

Antalyaspor: Boffin, Eren, Naldo, Kudryashov, Veysel Sarı, Bünyamin, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton

GUSTAVO HAZIR DEĞİL

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Luiz Gustavo, Antalyaspor maçında görev alamayacak. Sakatlığının ardından hazır olmadığı için forma giyemeyecek olan Gustavo'nun haricinde belinde ağrı bulunan Sadık Çiftpınar ve sakatlığı bulunan Perotti görev alamayacak.

MERT HAKAN VE SERDAR CEZALI

Sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçında sarı kart gören Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz, cezalı duruma düştüler. İki futbolcu oynanacak maçta cezaları sebebiyle görev alamayacak.

CANER ERKİN KADRODA YOK

Disiplinsiz davranışları sebebiyle Trabzonspor maçında görev alamayan Caner Erkin, Antalyaspor karşılaşmasında da kadroya alınmadı. Caner ile ilgili son karar ise hafta sonu başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut arasında yapılacak toplantıda netlik kazanacak.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 4 Mart Perşembe günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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