03 Mart 2021, Çarşamba

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Kayserispor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Kayserispor - Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 Giriş Tarihi: 03.03.2021

'in 28. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kayserispor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Rizespor maçı 3 Mart Çarşamba günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Doğan, Ramazan, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz, Attaah, Muhar, , Avramovski, İlhan P., Maglica.

Ç. Rizespor: Gökhan, Onur, Selim, Talbi, Meriah, İsmail, Yasin, Dokovic, Sabo, Samudio, Skoda.

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