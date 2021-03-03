Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor ile Rizespor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kayserispor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Başakşehir ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Rizespor maçı 3 Mart Çarşamba günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Doğan, Ramazan, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz, Attaah, Muhar, Lennon, Avramovski, İlhan P., Maglica.

Ç. Rizespor: Gökhan, Onur, Selim, Talbi, Meriah, İsmail, Yasin, Dokovic, Sabo, Samudio, Skoda.

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