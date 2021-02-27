Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında Galatasaray sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlıyor. Ligde lider durumda bulunan sarı-kırmızılı takım, bu maçtan da galibiyetle ayrılıp 8'de 8 yapmak istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek. 7'de 7 yaparak liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılılar, bu maçtan 3 puanla ayrılarak seriyi sürdürmek istiyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

GALATASARAY-BB ERZURUMSPOR MAÇI İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Etebo, Arda, Gedson, Emre Kılınç, Onyekuru, Mohamed.

BB Erzurumspor: Göktuğ, Leo, Da Costa, Kamgang, Butko, Cenk Ahmet, Omolo, Rahman, Aatıf, Osman, R. Gomes.

MUSLERA 300. KEZ

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Süper Lig'de 300. maçına çıktı. Tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladığı maçta görev aldı ve üçüncü kez "dalya" dedi.

4. RANDEVU

Galatasaray ile BB Erzurumspor, bugüne kadar 3 resmi maçta karşılaştı. İki takımın daha önce hepsi lig olmak üzere oynadığı 3 karşılaşmada sarı-kırmızılılar, 2 kez sahadan 3 puan ile ayrılırdı. 1 müsabaka ise berabere tamamlandı. Bu maçlarda Aslan'ın 4 golüne, Erzurum ekibi 2 gol ile karşılık verdi.

LİGDE 7 MAÇTIR KAZANIYOR

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray daha sonra oynadığı 7 mücadelenin hepsinden galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor'u mağlup etti. Aslan bu karşılaşmalarda 16 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 25 karşılaşmada kalesinde 19 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca ligde 12 maçta da kalesini gole kapadı. Galatasaray ayrıca attığı 50 golle, 53 gol kaydeden Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.

LİGDE İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 12 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Cimbom söz konusu mücadelelerde 29 gol kaydederken, kalesinde 7 gol gördü. Galatasaray ligde sahasında son olarak Kasımpaşa'yı mağlup etmişti.

EVİNDE 9 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de evinde son olarak Alanyaspor'a mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 9 mücadelede rakiplerine yenilmedi. Aslan bu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

BELHANDA VE LUYINDAMA SINIRDA

Galatasaray'da BB Erzurumspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Christian Luyindama ile Younes Belhanda karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynayacakları MKE Ankaragücü mücadelesinde yer alamayacak.

MAÇIN HAKEMİ METE KALKAVAN

Galatasaray - BB Erzurumspor karşılaşmasını Mete Kalkavan yönetiyor. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Yasin Kol... İstanbul bölgesi hakemi olan Mete Kalkavan, Süper Lig'de 178 maç yönetti. Bu maçların 85'ini ev sahibi, 50'sini ise deplasman takımları kazandı. 43 maç ise berabere sona erdi.

GALATASARAY - BB. ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - BB. Erzurumspor maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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