27 Şubat 2021, Cumartesi
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FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Castro, Bertolacci, Ndao, Borini, Sobiech
Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Mustafa
Fatih Karagümrük-Alanyaspor | CANLI
Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük - Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Fatih Karagümrük - Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Castro, Bertolacci, Ndao, Borini, Sobiech
Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Mustafa
FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
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