26 Şubat 2021, Cuma

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Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor | CANLI

Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 26.02.2021

Spor Toto 'in 27. haftasında Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor. Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...





GENÇLERBİRLİĞİ-YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, , Arda, , Halil İbrahim, , Soner, , , ,

Yeni Malatyaspor: , , Semih, , , , Hadebe, Ahmed Ildız, , Mallan, Tetteh
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