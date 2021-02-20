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Kasımpaşa-Fatih Karagümrük | CANLI

Kasımpaşa-Karagümrük | CANLI
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Giriş Tarihi: 20.02.2021

'in 26. haftasında sahasında ile karşılaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

'in 26. hafta mücadelesinde sahasında 'ü ağırlıyor. İstanbul derbisinin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...

KASIMPAŞA-FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadadi, Sadiku, Brecka, Hadergjonaj, Luckassen, Aytaç, Hodzic, Bistrovic, Yusuf, Thelin.

Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Castro, Bertolacci, Biglia, Ndao, Salibur, Kemal Ademi.


KASIMPAŞA - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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