Süper Lig'in 24. haftasında Hatayspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 24. haftasında Hatayspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.



Konuk ekibin gollerini; Aaron Boupendza. Aabid, Abdurrahman Canlı ve Kamara kaydetti.



Ev sahibi takımın golü ise Thelin'den geldi.



Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 38 yaparken, Kasımpaşa 26 puanda kaldı.





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