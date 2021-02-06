06 Şubat 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Kasımpaşa 1-4 Hatayspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Hatayspor deplasmanda kazandı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 Giriş Tarihi: 06.02.2021

'in 24. haftasında deplasmanda 'yı 4-1 mağlup etti.

'in 24. haftasında deplasmanda 'yı 4-1 mağlup etti.

Konuk ekibin gollerini; Aaron Boupendza. , Abdurrahman Canlı ve Kamara kaydetti.

Ev sahibi takımın golü ise Thelin'den geldi.

Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 38 yaparken, Kasımpaşa 26 puanda kaldı.

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