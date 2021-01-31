31 Ocak 2021, Pazar

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Gençlerbirliği - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Gençlerbirliği - Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

'in 22. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gençlerbirliği - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Antalyaspor maçı 31 Ocak Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Arda Kızıldağ, Z. Toure, Ömürcan Artan, Polomat, D. Furman, Soner Dikmen, Sefa Yılmaz, Candeias, Piris Da Motta, Sio

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren Albayrak, Kudryashov, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Fredy, Amilton, Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Özmert, Jahovic.

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