Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gençlerbirliği - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Gençlerbirliği ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Antalyaspor maçı 31 Ocak Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Arda Kızıldağ, Z. Toure, Ömürcan Artan, Polomat, D. Furman, Soner Dikmen, Sefa Yılmaz, Candeias, Piris Da Motta, Sio

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren Albayrak, Kudryashov, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Fredy, Amilton, Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Özmert, Jahovic.

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