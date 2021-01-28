28 Ocak 2021, Perşembe

SÜPER LİG

Denizlispor'da Yalçın Koşukavak istifa etti

Süper Lig'de flaş ayrılık! İstifa etti
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 Giriş Tarihi: 28.01.2021

Yukatel 'da teknik direktör görevinden istifa etti. Koşukavak yeşil-siyahlıların başında 9 maçta görev aldı.

'da teknik direktör istifa etti. Genç çalıştırıcı 9 maç sonra görevinden ayrıldı.

Koşukavak, yeşil-siyahlıların başında çıktığı 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

Bununla beraber Yalçın Koşukavak, 0.89'luk puan ortaması yakalamıştı.


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