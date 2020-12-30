Hıncal Uluç'tan sert tepki! "Eğer o golü Beşiktaş yeseydi..."

Başlıktaki lafı niye yazdım, anladınız herhalde..

Kurtuluş Ortaokulu son sınıfındayken bir gün Biyoloji Hocamız Salih Pala, adını sırf bu laf yüzünden unutmam, 1.90 basketçi boyu ile, kürsünün üzerine çıkmış ve tüm sınıfa haykırmıştı..

"Hakkını aramayan köpektir!." Sivas'ın, ironiye bakın, dünyaca ünlü, dünyaca en kıymetlidir, Sivas'ın köpekleri, o Sivas'ın hakkını aradı işte Hakan..

Kendini feda ederek "Sivas'ın Kangal'ı varsa, Hakan'ı da var" dedi..

Ne oldu?. Kendi hocası başta, benim medyam kuyrukta, hak arayanı lanetledik, haksızlığı yapanları değil..

Sergen Efendi "Bir taç için o kıyamet kopar mı" demiş.. Vay be Sergen?.

Ne büyük laf!.

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