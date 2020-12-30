30 Aralık 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Hıncal Uluç'tan sert tepki! "Eğer o golü Beşiktaş yeseydi..."

Sabah Gazetesi'nin duayen yazarı Hıncal Uluç, bugünkü köşesinde Beşiktaş - Sivasspor maçında verilen gol kararına geniş yer ayırdı. Uluç, hakemleri, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı ve Sivasspor'un teknik adamı Rıza Çalımbay'ı eleştirdiği yazısında flaş ifadeler kullandı. İşte Hıncal Uluç'un yazısının detayları...

Hıncal Uluç'tan sert tepki! Eğer o golü Beşiktaş yeseydi...
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 Giriş Tarihi: 30.12.2020

Türkiye Süper Ligi'nin nasıl dizayn edildiğini bir kez daha kanıtlayan o an!. Yan hakem orda.. Tam 1.5 dakika evire çevire bakan VAR orada.. Ama top oyunda.. Ne var canım bir tacın lafı mı olur?.

Hıncal Uluç'tan sert tepki! Eğer o golü Beşiktaş yeseydi...

O taçla gol yese.. O taçla Beşiktaş kaptanı oyundan atılsaydı peki.. O zaman sahadaki hakem ve VAR'daki ayni hakemler, ayni kararları verebilirler miydi bu ülkede, asıl onu tartışın..

Hıncal Uluç'tan sert tepki! Eğer o golü Beşiktaş yeseydi...

Hatayı değil, böylesi hatayı Fener, ve aleyhine yapmayı bizim hakemlerin göze alıp alamayacaklarını tartışın asıl.. Maçaları sıkar mıydı?.

Hıncal Uluç'tan sert tepki! Eğer o golü Beşiktaş yeseydi...

Sorun hata değil.. Her hakem hata yapar.. Doğal.. Ama büyükler aleyhine yaptılar mı, düdük astırırlar adama.. O zaman "Vur abalıya.." Lig böyle dizayn ediliyor işte.. Biz ahmaklar da her gece ekrana bakıyoruz, saf saf.. Şampiyonu bile belli ligi izleyen ahmaklar olarak..

Hıncal Uluç'tan sert tepki! Eğer o golü Beşiktaş yeseydi...

1.
2.
3.
Peki, Süper Lig'de bu yıl sayıları 18'e çıkan "KÜÇÜK" kulüpler ne?.
"Büyük Oyun"un figüranları..

Hıncal Uluç'tan sert tepki! Eğer o golü Beşiktaş yeseydi...

3 otuz paraya, ezilerek, dövülerek büyüklere yem yapılan figüranlar..
Hani Yeşilçam filmlerinde Cüneyt Arkın'dan dayak yiyerek beş on lira yevmiye almak için, arka sokaklarındaki kafede bekleyen figüranlar var ya, onlar!.

Hıncal Uluç'tan sert tepki! Eğer o golü Beşiktaş yeseydi...

Herkes, hatta Sivas'ın "Güya" hocası bile azarlamış, eleştirmiş, bu açık haksızlığa, bu milyonların gözü önünde alenen, resmen işlenen cinayete seyirci kalınmasına isyan eden Sivas Kaptanı Hakan'ın başkaldırısını..

Hıncal Uluç'tan sert tepki! Eğer o golü Beşiktaş yeseydi...

Kendisi laf edemez Rıza'nın.. Ederse, hani o Aboubakar'ın ölmüş anasına söven hain linççiler tarihinin en ünlüleri arasına adını yazan Rıza'yı öyle bir çarmıha gererler ki, 'nın bir gün Beşiktaş'a hoca olma hayalleri söner.. Bir daha o kulübün kapısından adım atamaz..

Hıncal Uluç'tan sert tepki! Eğer o golü Beşiktaş yeseydi...

İlk yarı boyunca tüm bu rezillikler olurken, Rıza'yı kenarda gören oldu mu?.
Sinmiş, saklanmış Rıza'yı..
O zaman kim arayacak, o ligi dizayn edenler tarafından alenen, resmen yenen Sivas'ın hakkını?. Küçük kulüp, figüran kulüp Sivas'ın hakkını?.
O gecenin kahramanı Hakan'dır Beyler..
Bu aleni haksızlığa başkaldıran, Sivas'ın hakkını arayan Hakan!.

Hıncal Uluç'tan sert tepki! Eğer o golü Beşiktaş yeseydi...

Başlıktaki lafı niye yazdım, anladınız herhalde..
Kurtuluş Ortaokulu son sınıfındayken bir gün Biyoloji Hocamız Salih Pala, adını sırf bu laf yüzünden unutmam, 1.90 basketçi boyu ile, kürsünün üzerine çıkmış ve tüm sınıfa haykırmıştı..
"Hakkını aramayan köpektir!." Sivas'ın, ironiye bakın, dünyaca ünlü, dünyaca en kıymetlidir, Sivas'ın köpekleri, o Sivas'ın hakkını aradı işte Hakan..
Kendini feda ederek "Sivas'ın Kangal'ı varsa, Hakan'ı da var" dedi..
Ne oldu?. Kendi hocası başta, benim medyam kuyrukta, hak arayanı lanetledik, haksızlığı yapanları değil..
Sergen Efendi "Bir taç için o kıyamet kopar mı" demiş.. Vay be Sergen?.
Ne büyük laf!.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Transferde piyango! Fenerbahçe... Transferde piyango! Fenerbahçe...
Süper Lig'de 16. haftanın programı belli oldu! Süper Lig'de 16. haftanın programı belli oldu!
TFF'den flaş yayıncı kuruluş açıklaması! TFF'den flaş yayıncı kuruluş açıklaması!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör