29 Ağustos 2020, Cumartesi

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Quaresma belirsizliği sürüyor! Brezilya...

Quaresma belirsizliği sürüyor! Brezilya...
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Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 Giriş Tarihi: 29.08.2020

Yeni sezonda hedefini olarak belirleyen Altay'da gündem olmayı sürdürüyor. ekibi futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürmeye devam ediyor. Transferi ile alakalı basınına açıklamalarda bulunan tecrübeli kanat oyuncusu ''Ailem için en iyi teklifi değerlendireceğim'' ifadelerinde bulundu.

Bu sezon mutlak parolasını olarak belirleyen Altay'da transferler art arda gelmeye devam ediyor. ekibi transferde bombayı ise Rıcardo Quaresma'yı kadrosuna katarak yapmak istiyor. ise son olarak basınına yapmış olduğu açıklamada "Brezilya futbolu beni hep çekmiştir çünkü Brezilyalı oyuncuları izlemeyi hep sevdim. Kapıyı kimseye kapatmıyorum. Ailem için en iyi teklifi değerlendireceğim." ifadelerini kullandı.
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