29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Quaresma belirsizliği sürüyor! Brezilya...
Yeni sezonda hedefini Süper Lig olarak belirleyen Altay'da gündem Ricardo Quaresma olmayı sürdürüyor. İzmir ekibi Portekizli yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürmeye devam ediyor. Transferi ile alakalı Brezilya basınına açıklamalarda bulunan tecrübeli kanat oyuncusu ''Ailem için en iyi teklifi değerlendireceğim'' ifadelerinde bulundu.
Bu sezon mutlak parolasını Süper Lig olarak belirleyen Altay'da transferler art arda gelmeye devam ediyor. İzmir ekibi transferde bombayı ise Rıcardo Quaresma'yı kadrosuna katarak yapmak istiyor. Portekizli yıldız ise son olarak Brezilya basınına yapmış olduğu açıklamada "Brezilya futbolu beni hep çekmiştir çünkü Brezilyalı oyuncuları izlemeyi hep sevdim. Kapıyı kimseye kapatmıyorum. Ailem için en iyi teklifi değerlendireceğim." ifadelerini kullandı.
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