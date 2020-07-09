Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Şampiyonluk mücadelesi veren M.Başakşehir’in Konyaspor ile oynayacağı maçı Cüneyt Çakır, Trabzonspor’un ise Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 11, 12 ve 13 Temmuz tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
11 Temmuz Cumartesi
21.00 Göztepe - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
12 Temmuz Pazar
18.30 MKE Ankaragücü- Galatasaray: Atilla Karaoğlan
21.00 Fenerbahçe - DG Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
21.00 FRAPORT-TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya
13 Temmuz Pazartesi
18.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
18.30 HK Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü: Halil Umut Meler
21.00 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus
21.00 İH Konyaspor - M. Başakşehir: Cüneyt Çakır
21.00 Y. Denizlispor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
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