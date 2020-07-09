09 Temmuz 2020, Perşembe

SÜPER LİG

Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 Giriş Tarihi: 09.07.2020

’in 32. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Şampiyonluk mücadelesi veren M.Başakşehir’in ile oynayacağı maçı , ’un ise Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmayı yönetecek.

'ndan yapılan açıklamaya göre; 11, 12 ve 13 Temmuz tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

11 Temmuz Cumartesi

21.00 Göztepe - Gençlerbirliği:

12 Temmuz Pazar

18.30 MKE Ankaragücü- Galatasaray: Atilla Karaoğlan

21.00 Fenerbahçe - DG Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

21.00 FRAPORT-TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

13 Temmuz Pazartesi

18.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

18.30 HK Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü: Halil Umut Meler

21.00 - Beşiktaş:

21.00 İH - M. Başakşehir:

21.00 Y. Denizlispor - :

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
İzmir'de kazanan çıkmadı! İzmir'de kazanan çıkmadı!
G.Saray'ın hasreti 7 maça çıktı! G.Saray'ın hasreti 7 maça çıktı!
Fırtına Antalya'ya takıldı! Fırtına Antalya'ya takıldı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör