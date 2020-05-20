20 Mayıs 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir resmen açıkladı! İşte Süper Lig'in başlangıç tarihi

Resmen açıkladı! İşte Süper Lig'in başlangıç tarihi
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 Giriş Tarihi: 20.05.2020

() ve , Süper Lig'in akıbetini belirlemek için kritik bir toplantı yaptı. Toplantı sona ererken, görüşme sonrasında TFF Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı açıklamalarda bulundu. Özdemir, Süper Lig'in Süper Lig'in ne zaman başlayacağını resmen açıkladı. İşte detaylar...

(), ile toplanacağını açıklamıştı. Daha önce alınan bu kararla birlikte TFF ve Kulüpler Birliği arasındaki kritik toplantı sona erdi.

Gerçekleştirilen toplantıda; TFF Başkanı , Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp başkanları katıldı.

Süper Lig tarihi değişmedi! Süper Lig 12 Haziran'da başlayacak

SÜPER LİG'İN TARİHİ DEĞİŞMEDİ

Toplantı sonrasında daha önce 12 Haziran olarak belirlenen Süper Lig'in başlangıç tarihi değişmedi.

Nihat Özdemir'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Liglerin 12 Haziran'da başlaması için tüm kulüplerle anlaştık. Ayrıca 7 kulüp önümüzdeki sezon 21 takımla oynanması yönünde talepte bulundu. Bu sezon düşme olmaması için bize başvuruldu. Bunu değerlendireceğiz."

"Kulüplerimiz finansal olarak zor durumdalar. Yapacağımız bir sürü seri toplantı neticesinde, kulüpleri finansal yönden nasıl rahatlatacağımızı planlayacağız ve bunları sizlerle de paylaşacağız. Corona virüsüyle mücadelede başarılıyız, inşallah futbolda da sorun yaşamayacağız"

Öte yandan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in de konuşması şu şekilde oldu;

"Pandemi çok yakından izleniyor ama ülkemizde bu durum çok iyi gidiyor. Beklentimiz bunun devam etmesi ve liglerin hayırlısıyla birlikte başlaması."

"TFF ile oyuncu değişikliğinin 5'e çıkarılması konusunu görüştük. Bu sezon kaldırılan U21 liginin gelecek sezon yeniden değerlendirmeye alınmasını da konuştuk."

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