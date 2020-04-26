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TFF'nin planına Juventus engel oldu!

TFF'ye Juventus engeli!
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Giriş Tarihi: 26.04.2020

(), lisans başvurularını 'dan 'a çekmek için ile mesafe kat etmişti. Fakat ve Başkanı bu planı bozdu. İşte detaylar...

ve Ulusal Kulüp Lisansı başvuruları için kulüpler artık son çalışmalarını yapmaya başladı. Başvurusunu 'da 'na vermek için uğraş veren kulüpler, bir yandan da borçsuzluk kağıtlarını almak için çalışıyor.

Aslında mart ayının son işgününde yapılması gereken bu başvuru, Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA tarafından 30 Nisan'a çekilmişti. Ancak önce , ardından da Kulüpler Birliği'nin talebi üzerine bunun 'a uzaması için büyük bir efor sarf edildi. Bunun için UEFA'dan izin almak gerekiyordu. Nitekim, UEFA Yönetimi'nde bulunan Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan vekili , bu konuda büyük mesai harcadı. Herkes de buna sıcak yaklaştı.

Ancak ve Başkanı , işi bozdu. "Söz konusu bile olamaz" diyen Agnelli, sürecin normal olarak devam etmesini istedi.

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Şu anki şartların 100 yılda bir olabileceğini söyleyen Yardımcı, şunları söyledi:

"Şu anda yaşadığımız şartlar, belki de 100 yılda bir ortaya çıkan şartlar. Futbol, tarihinin en büyük krizini yaşamakta. 70 bin, 100 bin kişilik statlar dolacak mı, maç gelirleri nasıl olacak? Şartlar kesinlikle aynı olmayacak. da bu konuda biraz esnek durumda. Sözleşmelerde ortaya çıkacak problemlerde daha esnek davranacaklar. UEFA da aynı şekilde. FFP gündeme gelmeyecek. Şartlar çok zor, kulüplerimiz için çok zor. Nasıl bu işi toparlayacağız bilmiyorum."

Yapılacak başvuru için nüansa dikkat çeken Yardımcı, "Verilenler 2019 döneminin borçsuzluk kağıtları olacak. Korona dönemini kapsamayacak. Bu nedenle iki dönemi karıştırmamak gerek. Kulüpler tüm koşulları yerine getirmek zorunda... Esneklik gelecek yıla göre olacak" dedi.

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