Antalyaspor 1-0 Demir Grup Sivasspor l MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 26. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Antalyaspor Veysel Sarı ile bulduğu golle 1-0 kazandı. Demir Grup Sivasspor zirve yarışında büyük yara alırken Antalyaspor kritik galibiyete imza attı.
Süper Lig'in 26. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Antalyaspor 81. dakikada Veysel Sarı ile bulduğu golle 1-0 kazandı.
Yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Antalyaspor bu galibiyetle puanını 30'a yükseltirken Demir Grup Sivasspor 49 puanda kaldı.
11'LER
Antalyaspor: Boffin, Podolski, Kudryashov, Fredy, Amilton, Celustka, Nazım, Sinan, Jahovic, Hakan, Veysel.
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Emre, Yatabare, Yasin
Maçtan dakikalar
İlk yarı
7. dakikada çalımlarla ceza sahası önüne gelen Hakan Özmert'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarptıktan sonra auta gitti.
11. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Amilton'un kafa vuruşunda, direkten dönen meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.
12. dakikada Kudriashov'un pasına hareketlenen Lukas Podolski, penaltı noktası üzerinde Fatih Aksoy'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Özgür Yankaya verdiği penaltı kararını VAR incelemesi sonrası iptal etti.
20. dakikada Emre Kılınç'ın pasında Yasin Öztekin ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda topla buluştu. Bu futbolcunun vuruşunda, top defansa çarptıktan üsten dışarı çıktı.
24. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahasında sert şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin güçlükle kontrol etti.
29. dakikada Kudriashov'un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sinan Gümüş'ün şutunda, Samassa topu çıkarttı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
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