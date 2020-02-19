19 Şubat 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
175 bin TL’lik PFDK cezası
Giriş Tarihi: 19.02.2020
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübüne toplam 175 bin TL ceza verdi. Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 100 bin TL'lik para cezası alırken, Başkan Ahmet Nur Çebi ise sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı, ayrıca 75 bin TL'lik para cezasına çarptırıldı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübüne toplam 175 bin TL ceza verdi. Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 100 bin TL'lik para cezası alırken, Başkan Ahmet Nur Çebi ise sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı, ayrıca 75 bin TL'lik para cezasına çarptırıldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...