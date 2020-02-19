19 Şubat 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

175 bin TL’lik PFDK cezası

175 bin TL’lik PFDK cezası
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 19.02.2020

(), Beşiktaş Kulübüne toplam 175 bin TL ceza verdi. Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesi ve hesabından yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 100 bin TL'lik para cezası alırken, Başkan Ahmet Nur Çebi ise sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı, ayrıca 75 bin TL'lik para cezasına çarptırıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (), Beşiktaş Kulübüne toplam 175 bin TL ceza verdi. Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesi ve hesabından yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 100 bin TL'lik para cezası alırken, Başkan Ahmet Nur Çebi ise sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı, ayrıca 75 bin TL'lik para cezasına çarptırıldı.
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