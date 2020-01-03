03 Ocak 2020, Cuma
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İşte Süper Lig'de 18, 19 ve 20. hafta programları!
Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 Giriş Tarihi: 03.01.2020
Süper Lig'de 18., 19. ve 20. haftanın programları açıklandı. Süper Lig'in ikinci devresi MKE Ankaragücü - İttifak Holding Konyaspor maçıyla başlayacak.
18. HAFTA PROGRAMI
19. HAFTA PROGRAMI
20. HAFTA PROGRAMI
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