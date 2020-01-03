03 Ocak 2020, Cuma

SÜPER LİG

İşte Süper Lig'de 18, 19 ve 20. hafta programları!

Süper Lig'de 18, 19 ve 20. hafta programları
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 Giriş Tarihi: 03.01.2020

'de 18., 19. ve 20. haftanın programları açıklandı. Süper Lig'in ikinci devresi MKE Ankaragücü - İttifak Holding Konyaspor maçıyla başlayacak.

18. HAFTA PROGRAMI

19. HAFTA PROGRAMI

20. HAFTA PROGRAMI

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