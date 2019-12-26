Tahkim Kurulu Kararları açıklandı! Jimmy Durmaz'ın cezası ise...
Tahkim Kurulu Kararları açıklandı. Kurul, Galatasaray'ın İsveçli orta saha oyuncusu Jimmy Durmaz için verilen 3 maçlık cezayı onadı.
Tahkim Kurulu Kararları şu şekilde:
TFF Tahkim Kurulu 26 Aralık 2019 günlü (64) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)
1. E.2019/304 - K.2019/ 337 Ek
Bursa Spor Kulübü Derneği'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 09.12.2019 tarihli kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 26.12.2019 Perşembe günü saat 15:00'de Bursa Spor Kulübü Derneği'nin vekili Av. Mehmet Fatih Kaya'nın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;
- Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvurunun reddine, oyçokluğu ile,
2. E.2019/360- K.2019/ 416
Futbolcu Berat Tosun'un Tokat Spor A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 06.11.2019 tarih ve E.2019/419 - K.2019/517 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile
3. E.2019/361- K.2019/417
Futbolcu Ahmed Emir Tekçam'ın Fatsa Belediye Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 23.10.2019 tarih ve E.2019/429 - K.2019/510 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile
4. E.2019/369- K.2019/418
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 09.12.2019 tarihli 17 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF yönetim Kurulu'nun 20.12.2019 tarihli 18 sayılı toplantısında alınan karar nedeniyle; konusuz kalan başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,
5. E.2019/385- K.2019/419
İskilipgücü Eğitim Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübü'nün futbolcuları Uğur Aran, Ahmet Sarıoğlu ve Salih Karaca ile ilgili AFDK'nın 05.12.2019 tarihli E.2019-2020/588 K.2019-2020/796 sayılı kararlarına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 26.12.2019 Perşembe günü saat 15:30'da İskilipgücü Eğitim Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübü'nün Başkanı Nihat Armutçu'nun hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;
- İskilipgücü Eğitim Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübü'nün futbolcusu Uğur Aran'ın hakeme ağır şekilde saldırıda bulunması nedeniyle FDT'nin 44/2-a ve 10/2. maddeleri uyarınca 15 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- İskilipgücü Eğitim Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübü'nün futbolcusu Ahmet Sarıoğlu'nun hakeme ağır şekilde saldırıda bulunması nedeniyle FDT'nin 44/2-a ve 10/2. maddeleri uyarınca 15 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- İskilipgücü Eğitim Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübü'nün futbolcusu Salih Karaca'nın hakeme ağır şekilde saldırıda bulunması nedeniyle FDT'nin 44/2-a ve 10/2. maddeleri uyarınca 15 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
6. E.2019/389- K.2019/420
Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü'nün futbolcusu Aykut Demir ile ilgili PFDK'nın 19.12.2019 tarihli E.2019-2020/426 K.2019-2020/530 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü'nün futbolcusu Aykut Demir'in rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakadan men ve 8.650,00 TL para cezasının; 3 resmi müsabakadan men ve 6.500,00 TL para cezası olarak PFDK kararının düzeltilmesine oybirliği ile,
- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,
7. E.2019/390- K.2019/421
Demir Grup Sivas Spor Kulübü'nün PFDK'nın 19.12.2019 tarihli E.2019-2020/424 K.2019-2020/523 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Demir Grup Sivas Spor Kulübü'nün merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Demir Grup Sivas Spor Kulübü'nün akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
8. E.2019/391- K.2019/422
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Jakup Jimmy Durmaz ve görevlisi Ömer Kılıç ile ilgili PFDK'nın 20.12.2019 tarihli E.2019-2020/449 K.2019-2020/546 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Jakup Jimmy Durmaz'ın kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin görevlisi Ömer Kılıç'ın rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Jakup Jimmy Durmaz'ın erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,
9. E.2019/392- K.2019/423
Talasgücü Belediye Spor Kulübü'nün futbolcusu Furkan Özdemir ile ilgili AFDK'nın 19.12.2019 tarihli E.2019-2020/757 K.2019-2020/955 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Talasgücü Belediye Spor Kulübü'nün futbolcusu Furkan Özdemir'in rakip takım futbolcusuna saldırıya teşebbüs etmesi nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 8. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
10. E.2019/393- K.2019/424
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü A.Ş.'nin futbolcusu Barkın Yiğit ile ilgili AFDK'nın 23.12.2019 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü A.Ş.'nin futbolcusu Barkın Yiğit'in hakeme sözle hakaret etmesi nedeniyle FDT'nin 41/1-a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
Karar verilmiştir.
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