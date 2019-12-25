İşte MHK'nın Cüneyt Çakır kararı!
İlk yarının son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır'a maç verilip verilmeyeceği merakla bekleniyordu. MHK, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlarda tecrübeli hakeme görev vermedi.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ligin ilk yarısının son haftasındaki maç programı ve hakemler şöyle:
27 ARALIK CUMA
20.30 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Fırat Aydınus)
28 ARALIK CUMARTESİ
15.00 MKE Ankaragücü - Yukatel Denizlispor (Arda Kardeşler)
17.30 Trabzonspor - İM Kayserispor (Hüseyin Göçek)
17.30 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa (Atilla Karaoğlan)
20.00 Galatasaray - Antalyaspor (Abdulkadir Bitigen)
29 ARALIK PAZAR
14.00 DG Sivasspor - Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)
16.30 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor (Ümit Öztürk)
16.30 Gaziantep FK - BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahattin Şimşek)
19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Halil Umut Meler)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı