İşte MHK'nın Cüneyt Çakır kararı!

İlk yarının son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır'a maç verilip verilmeyeceği merakla bekleniyordu. MHK, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlarda tecrübeli hakeme görev vermedi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ligin ilk yarısının son haftasındaki maç programı ve hakemler şöyle:

27 ARALIK CUMA

20.30 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Fırat Aydınus)

28 ARALIK CUMARTESİ

15.00 MKE Ankaragücü - Yukatel Denizlispor (Arda Kardeşler)

17.30 Trabzonspor - İM Kayserispor (Hüseyin Göçek)

17.30 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa (Atilla Karaoğlan)

20.00 Galatasaray - Antalyaspor (Abdulkadir Bitigen)

29 ARALIK PAZAR

14.00 DG Sivasspor - Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)

16.30 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor (Ümit Öztürk)

16.30 Gaziantep FK - BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahattin Şimşek)

19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Halil Umut Meler)