25 Aralık 2019, Çarşamba

SÜPER LİG

İşte MHK'nın Cüneyt Çakır kararı!

İşte MHK'nın Cüneyt Çakır kararı!
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 Giriş Tarihi: 25.12.2019

İlk yarının son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi 'a maç verilip verilmeyeceği merakla bekleniyordu. MHK, 'in 17. haftasında oynanacak maçlarda tecrübeli hakeme görev vermedi.

'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ligin ilk yarısının son haftasındaki maç programı ve hakemler şöyle:

27 ARALIK CUMA

20.30 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Fırat Aydınus)

28 ARALIK CUMARTESİ

15.00 MKE Ankaragücü - Yukatel Denizlispor (Arda Kardeşler)
17.30 Trabzonspor - İM Kayserispor (Hüseyin Göçek)
17.30 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa (Atilla Karaoğlan)
20.00 Galatasaray - Antalyaspor (Abdulkadir Bitigen)

29 ARALIK PAZAR

14.00 DG Sivasspor - Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)
16.30 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor (Ümit Öztürk)
16.30 Gaziantep FK - BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahattin Şimşek)
19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Halil Umut Meler)

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