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SÜPER LİG

Süper Lig'de 16. hafta heyecanı

Süper Lig'de 16. hafta programı
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 19.12.2019

'de 16. hafta ile arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Pazar günü ile arasında derbi mücadelesi yaşanacak.

'in 16. hafta heyecanı yarın, 21, 22 ve 23 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında , 'nü ağırlayacak. Lider , ile deplasmanda oynayacak. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. da 'ye konuk olacak. Hafta - ve Denizlispor - Aytemiz müsabakaları ile sona erecek.

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın
20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü:

21 Aralık Cumartesi
15.00 Yeni Malatyaspor- Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
17.30 Kasımpaşa - Gaziantep Futbol Kulübü: Abdulkadir Bitigen
20.00 Göztepe - Galatasaray: Serkan Tokat

22 Aralık Pazar
14.00 Gençlerbirliği - Sivasspor:
16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Başakşehir: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

23 Aralık Pazartesi
20.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.00 Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor: Hüseyin Göçek

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