02 Ekim 2019, Çarşamba

SÜPER LİG

Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 02.10.2019

Süper Lig'de 7. haftaya girilirken, zorlu maçları yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın açılış karşılaşması olan Fenerbahçe - maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

'den yapılan açıklama şu şekilde;

2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. hafta maçları 4, 5 ve 6 Ekim'de; TFF 1. Lig 7. hafta maçları 4, 5 ve 6 Ekim'de; TFF 2. Lig 6. hafta maçları 5 Ekim'de; TFF 3. Lig 6. hafta maçları 5 Ekim'de oynanacak. Karşılaşma programları şöyle;

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