Tahkim Kurulu cezaları onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Mohamed Elneny ile Gazişehir Gaziantep oyuncusu Ayobami Kayode'ye verilen 3 maçlık cezaları onadığını açıkladı.

TFF Tahkim Kurulu'nun kararları şöyle:

"Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. ve idarecisi Ertuğrul Doğan ile ilgili PFDK'nın 19.09.2019 tarih ve E.2019-2020/111 K.2019-2020/130 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 26.09.2019 Perşembe günü saat 15:00'de Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. idarecisi Ertuğrul DOĞAN, Kulüp yöneticisi ve vekili Av. Eda LERMİ ZORER'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin 16.09.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. ve idarecisi Ertuğrul Doğan'ın sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti ve 40.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneği'nin futbolcusu Olarenwaju Ayobami Kayode ile ilgili PFDK'nın 19.09.2019 tarih ve E.2019-2020/88 K.2019-2020/123 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün futbolcusu Olarenwaju Ayobami Kayode'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Mohamed Naser Elsayed Elneny ile ilgili PFDK'nın 19.09.2019 tarih ve E.2019-2020/88 K.2019-2020/124 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Mohamed Naser Elsayed Elneny'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."