18 Eylül 2019, Çarşamba

SÜPER LİG

Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 Giriş Tarihi: 18.09.2019

2019-2020 Sezonu Cemil Usta Sezonu ve 1. Lig 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe - Ankaragücü maçını Abdulkadir Bitigen, Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçını Arda Kardeşler, Sivasspor-Trabzonspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu ve Beşiktaş-Başakşehir maçını ise Suat Arslanboğa yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 'de sezonun 5'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

20 Eylül Cuma:

20.30 Göztepe-Konyaspor (Özgür Yankaya)

21 Eylül Cumartesi:

15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Koray Gençerler)

17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Hüseyin Göçek)

20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Abdulkadir Bitigen)

22 Eylül Pazar:

14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep (Serkan Tokat)

16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Zorbay Küçük)

19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Arda Kardeşler)

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Suat Arslanboğa)

Süper Lig'in yanı sıra 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 5. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

20 Eylül Cuma:

19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor: Kutluhan Bilgiç

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor: Mert Güzenge

21 Eylül Cumartesi:

14.00 Ümraniyespor-Boluspor: Caner Ak

16.30 Altay-Keçiörengücü: Alper Çetin

16.30 Osmanlıspor-Altınordu: Yasin Kol

19.00 Adana Demirspor-Bursaspor: Özgüç Türkalp

22 Eylül Pazar:

14.00 Giresunspor-Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka

16.30 Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Akhisarspor-Hatayspor: Erkan Özdamar

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
F.Bahçe 3 puanı 3 hatayla bıraktı F.Bahçe 3 puanı 3 hatayla bıraktı
Malatya Ankaragücü'nü farklı geçti Malatya Ankaragücü'nü farklı geçti
Trabzon'da kazanan yok Trabzon'da kazanan yok
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör