Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu ve TFF 1. Lig 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe - Ankaragücü maçını Abdulkadir Bitigen, Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçını Arda Kardeşler, Sivasspor-Trabzonspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu ve Beşiktaş-Başakşehir maçını ise Suat Arslanboğa yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de sezonun 5'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:



20 Eylül Cuma:



20.30 Göztepe-Konyaspor (Özgür Yankaya)

21 Eylül Cumartesi:



15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Koray Gençerler)



17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Hüseyin Göçek)



20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Abdulkadir Bitigen)

22 Eylül Pazar:



14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep (Serkan Tokat)



16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Zorbay Küçük)



19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Arda Kardeşler)

23 Eylül Pazartesi:



20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yaşar Kemal Uğurlu)



20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Suat Arslanboğa)

Süper Lig'in yanı sıra TFF 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 5. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

20 Eylül Cuma:

19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor: Kutluhan Bilgiç

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor: Mert Güzenge

21 Eylül Cumartesi:

14.00 Ümraniyespor-Boluspor: Caner Ak

16.30 Altay-Keçiörengücü: Alper Çetin

16.30 Osmanlıspor-Altınordu: Yasin Kol

19.00 Adana Demirspor-Bursaspor: Özgüç Türkalp

22 Eylül Pazar:

14.00 Giresunspor-Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka

16.30 Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Akhisarspor-Hatayspor: Erkan Özdamar