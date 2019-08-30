30 Ağustos 2019, Cuma

SÜPER LİG

Kasımpaşa - MKE Ankaragücü | CANLI

Kasımpaşa - MKE Ankaragücü | CANLI
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 30.08.2019 Giriş Tarihi: 30.08.2019

'in üçüncü hafta mücadelesinde , Ankaragücü'nü konuk ediyor. İlk iki maçını beraberlikle tamamlayan Ankaragücü, henüz 1 puana sahip olan Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

'de 3. hafta , mücadelesi ile karşı karşıya geliyor.

Kasımpaşa Stadı'nda oynanacak olan maç, saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

Ligin ilk haftasında ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa, geçen hafta da 'a 4-1 mağlup olarak, ligde 15. sırada bulunuyor. Mavi-Beyazlı ekip bu sonuçların ardından ligde ilk 3 puanını almayı hedefliyor.

MKE Ankaragücü ise ligin ilk maçında ile 0-0, geçtiğimiz hafta ise İstikbal Mobilya Kayserispor ile de 1-1 berabere kalmıştı.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Loret Sadiku ile David Pavelka, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.



İLK 11'LER

Kasımpaşa: Fatih, Veysel, Seifeldin, Ben Youssef, Khalili, Aytaç, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Popov, , Baba

Ankaragücü: Korcan, Sedat, Pinto, Kulusic, Pazdan, Kitsou, İlhan, Aydın, Moke, Canteros, Orgill

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