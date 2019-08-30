Kasımpaşa - MKE Ankaragücü | CANLI

Süper Lig'in üçüncü hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Ankaragücü'nü konuk ediyor. İlk iki maçını beraberlikle tamamlayan Ankaragücü, henüz 1 puana sahip olan Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Süper Lig'de 3. hafta Kasımpaşa, MKE Ankaragücü mücadelesi ile karşı karşıya geliyor.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak olan maç, saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

Ligin ilk haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa, geçen hafta da Alanyaspor'a 4-1 mağlup olarak, ligde 15. sırada bulunuyor. Mavi-Beyazlı ekip bu sonuçların ardından ligde ilk 3 puanını almayı hedefliyor.

MKE Ankaragücü ise ligin ilk maçında Konyaspor ile 0-0, geçtiğimiz hafta ise İstikbal Mobilya Kayserispor ile de 1-1 berabere kalmıştı.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Loret Sadiku ile David Pavelka, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.







İLK 11'LER

Kasımpaşa: Fatih, Veysel, Seifeldin, Ben Youssef, Khalili, Aytaç, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Popov, Mustafa Pektemek, Baba

Ankaragücü: Korcan, Sedat, Pinto, Kulusic, Pazdan, Kitsou, İlhan, Aydın, Moke, Canteros, Orgill