28 Haziran 2019, Cuma

SPOR TOTO SÜPER LİG

Bankalar Birliği ile tarihi anlaşma

Bankalar Birliği ile tarihi anlaşma
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 28.06.2019

Bankalar Birliği ile yapılandırma protokolü imzalandı. Kulüpler yaklaşık 8 milyarlık borçlarından kurtulacak

Süper Lig kulüplerinin kurtuluşu olarak görülen ve Bankalar Birliği ile yapılan yapılandırma protokolü imzalandı. 'Kulüp Lisans Talimatı'na göre kulüplerin mali disiplin durumu tarafından denetlenecek. Uymayan kulüplere yaptırım uygulanacak. İşte gelmesi beklenen yenilikler:

- Değişikliğin yapılmasıyla yaklaşık 8 milyar liralık borcun yapılandırmanın önünde engel kalmayacak.

- Her kulüp, borçlarının büyüklüğüne göre, gelirlerinin belirli bir kısmını harcayabilecek. Limiti aşamayacak.

- Yapılandırmanın vadesi farklı olacak. Her kulübün borç yapısına göre değişkenlik gösterecek.

- Borçlarını ödeyemeyen, talimata uymayan ve lisans alamayan kulüplerin cezasını artık değil, (TFF) verecek.

- Konsorsiyumda yer alacak Ziraat, Denizbank ve Aktifbank ile görüşmeler hemen başlayacak.

- Kulüpler yaklaşık olarak borçlarının yüzde 15'i kadarını transfer bütçesi olarak kullanabilecek.

- Kulüplerın finans kurumlarına olan borçlarının yanı sıra futbol ailesine olan borçları da kapsama alınacak.

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