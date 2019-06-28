Bankalar Birliği ile tarihi anlaşma

Bankalar Birliği ile borç yapılandırma protokolü imzalandı. Kulüpler yaklaşık 8 milyarlık borçlarından kurtulacak

Süper Lig kulüplerinin kurtuluşu olarak görülen ve Bankalar Birliği ile yapılan borç yapılandırma protokolü imzalandı. 'Kulüp Lisans Talimatı'na göre kulüplerin mali disiplin durumu TFF tarafından denetlenecek. Uymayan kulüplere yaptırım uygulanacak. İşte gelmesi beklenen yenilikler:

- Değişikliğin yapılmasıyla yaklaşık 8 milyar liralık borcun yapılandırmanın önünde engel kalmayacak.

- Her kulüp, borçlarının büyüklüğüne göre, gelirlerinin belirli bir kısmını harcayabilecek. Limiti aşamayacak.

- Yapılandırmanın vadesi farklı olacak. Her kulübün borç yapısına göre değişkenlik gösterecek.

- Borçlarını ödeyemeyen, talimata uymayan ve lisans alamayan kulüplerin cezasını artık FIFA değil, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek.

- Konsorsiyumda yer alacak Ziraat, Denizbank ve Aktifbank ile görüşmeler hemen başlayacak.

- Kulüpler yaklaşık olarak borçlarının yüzde 15'i kadarını transfer bütçesi olarak kullanabilecek.

- Kulüplerın finans kurumlarına olan borçlarının yanı sıra futbol ailesine olan borçları da kapsama alınacak.