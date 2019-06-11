11 Haziran 2019, Salı

SPOR TOTO SÜPER LİG

Horoz'da gündem Eduok

Horoz'da gündem Eduok
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 11.06.2019

’in yeni ekibi Denizli, ’un 25 yaşındaki hücum oyuncusunu kiralamak için harekete geçti.

'de kalıcı olmak isteyen Denizlispor'un yeni hedefinin lige veda eden BB 'un Nijeryalı oyuncusu Samuel Eduok olduğu öğrenildi. , 2020'ye kadar kontratı bulunan 25 yaşındaki kanatla ilgili yönetime olumlu rapor sunarken; Denizli'li kiralama için harekete geçtiği kaydedildi.
Öte yandan futbol şube sorumlusu Ali Fırat, 'ın gelecek sezon da Denizli'de oynayacağını açıkladı.
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