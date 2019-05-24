24 Mayıs 2019, Cuma

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Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 24.05.2019

'in 34. haftasında , Demir Grup deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden sarı-kırmızılılar, Sivasspor ile 26. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

İki takım arasında 'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 25 maçtan 17'sini sarı-kırmızılılar, 4'ünü kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında 'ın 54 golüne, Sivasspor 28 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında 'daki müsabakayı Galatasaray 4-2 kazandı.

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Terim ve Davala görev alamayacak

Galatasaray'da teknik direktör ile yardımcı antrenör , haklarındaki tedbir kararından dolayı müsabakada yedek kulübesinde yer alamayacak.

ile yapılan ve şampiyonluğun ilan edildiği maçta tribüne gönderilen ve tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna () sevk edilen iki teknik adam da Sivas'ta görev yapamayacak.

Fatih Terim, bu sezon 11. haftadaki derbisinin ardından PFDK'nin verdiği toplam 10 maçlık ceza nedeniyle bir süre yedek kulübesinden uzak kalmıştı.

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'in 34. haftasında 24 Mayıs Cuma günü oynanacak Sivasspor - Galatasaray maçı saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Sivas'taki maçlar

Taraflar, Sivas'ta yapılan 12 lig maçında dörder galibiyet aldı, 4 karşılaşma da berabere bitti.

Sivas'ta ev sahibi ekip 18, Galatasaray 22 gol attı.

Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 4 galibiyetini de evinde aldı.

Geçen sezon Sivas'taki müsabakayı ev sahibi takım 2-1 kazandı.

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