Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden sarı-kırmızılılar, Sivasspor ile 26. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 25 maçtan 17'sini sarı-kırmızılılar, 4'ünü kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 54 golüne, Sivasspor 28 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'daki müsabakayı Galatasaray 4-2 kazandı.

Terim ve Davala görev alamayacak

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, haklarındaki tedbir kararından dolayı müsabakada yedek kulübesinde yer alamayacak.

Medipol Başakşehir ile yapılan ve şampiyonluğun ilan edildiği maçta tribüne gönderilen ve tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen iki teknik adam da Sivas'ta görev yapamayacak.

Fatih Terim, bu sezon 11. haftadaki Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'nin verdiği toplam 10 maçlık ceza nedeniyle bir süre yedek kulübesinden uzak kalmıştı.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Mayıs Cuma günü oynanacak Sivasspor - Galatasaray maçı saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Sivas'taki maçlar

Taraflar, Sivas'ta yapılan 12 lig maçında dörder galibiyet aldı, 4 karşılaşma da berabere bitti.

Sivas'ta ev sahibi ekip 18, Galatasaray 22 gol attı.

Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 4 galibiyetini de evinde aldı.

Geçen sezon Sivas'taki müsabakayı ev sahibi takım 2-1 kazandı.