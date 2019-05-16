17 Mayıs 2019, Cuma
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Özdemir, 3. Lig kulüp başkanları ile iftarda bir araya geldi ve kendisine de büyük destek verildi. Demirören yönetiminde de yer alan yönetici, başarılı işlerine devam edeceklerinin sözünü verdi.
TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 1 Haziran 2019'da Ankara'da yapılacak.
TFF Başkanlığı için adaylığını açıkladı!
Güncelleme Tarihi: 17.05.2019 Giriş Tarihi: 16.05.2019
TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adaylığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Nihat Özdemir, TFF başkan adaylığını resmen açıkladı.
Özdemir, 3. Lig kulüp başkanları ile iftarda bir araya geldi ve kendisine de büyük destek verildi. Demirören yönetiminde de yer alan yönetici, başarılı işlerine devam edeceklerinin sözünü verdi.
TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 1 Haziran 2019'da Ankara'da yapılacak.
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