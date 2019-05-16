17 Mayıs 2019, Cuma

SPOR TOTO SÜPER LİG

TFF Başkanlığı için adaylığını açıkladı!

TFF Başkanlığı için adaylığını açıkladı!
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 17.05.2019 Giriş Tarihi: 16.05.2019

Başkan Vekili Nihat Özdemir, Başkan adaylığını açıkladı.

Başkan Vekili Nihat Özdemir, başkan adaylığını resmen açıkladı.

Özdemir, 3. Lig kulüp başkanları ile iftarda bir araya geldi ve kendisine de büyük destek verildi. Demirören yönetiminde de yer alan yönetici, başarılı işlerine devam edeceklerinin sözünü verdi.

TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 1 Haziran 2019'da Ankara'da yapılacak.
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