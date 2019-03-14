14 Mart 2019, Perşembe

SPOR TOTO SÜPER LİG

Fırat Aydınus'a 30 gün hak mahrumiyeti

Fırat Aydınus'un cezası belli oldu
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 Giriş Tarihi: 14.03.2019

(), Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçında küfürleşen hakem Fırat Aydınus'a 30, yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan'a ise 10 gün men cezası verdi.

bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından alınan kararları açıkladı. hakemi Fırat Aydınus ve Süper Lig yardımcı hakemi Yusuf Bozdoğan'ın cezaları belli oldu. Alınan kararlara göre, camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunmaları nedeniyle Aydınus'a 30, Bozdoğan'a da 10 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Fırat Aydınus ile Yusuf Bozdoğan, Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçında birbirlerine küfür ettikleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na () sevk edilmişti.

Turgay Demir: "Fırat Aydınus'a verilen ceza yetersiz"

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