13 Mart 2019, Çarşamba

SPOR TOTO SÜPER LİG

Göztepe ve Akhisarspor'u korkutan istatistik

Göztepe ve Akhisarspor'u korkutan istatistik
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 Giriş Tarihi: 13.03.2019

SPOR 'de bitime 9 maç kala Ege ekipleri ve düşme hattından kurtulamadı.

SPOR 'de bitime 9 maç kala Ege ekipleri ve düşme hattından kurtulamazken, Avrupa'daki takımların sezon sonu lig sıralamalarını mevcut kazanma oranları ve istatistiki verilerine göre hesaplayan (Avrupa Kulüp Endeksi) internet sitesi korkutan tahminde bulundu. Site, verilere ve mevcut performanslarına göre küme düşecek 3 takımdan 2'sini Ege ekipleri olarak tahmin etti. Euro Clup Index'in tahminine göre sezon sonunda Göztepe, 38 puan ve 'un ikili averajla gerisinde 16. sırada kalıp küme düşecek. Akhisarspor, tahminlere göre sezonu 32 puanla 17. sırada tamamlarken küme düşecek üçüncü takım ise 31 puanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor olacak.

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