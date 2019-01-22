23 Ocak 2019, Çarşamba

SPOR TOTO SÜPER LİG

Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Ligden 6 kulüp PFDKye sevk edildi
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 Giriş Tarihi: 22.01.2019

() Hukuk Müşavirliği, 'den 6 kulübü çeşitli sebeplerle TFF () sevk etti.

'den yapılan açıklamada, , , Akhisarspor, , ve 'un 'in 18. haftasında oynanan maçlarda yaşanan olaylar nedeniyle 'ye sevk edildiği bildirildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ile Bursaspor'un çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedenleriyle disipline sevk edildiği belirtildi.

Akhisarspor'un çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması nedeniyle PFDK'ye gönderildiği ifade edildi.

Aytemiz Alanyaspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevkine karar verildiği kaydedildi.

Ayrıca Trabzonspor Kulübü idarecisi Özer Bayraktar ile görevlisi Gökhan Kandemir'in tedbirli, bordo-mavili kulübün idarecisi İbrahim 'in ise tedbirsiz olarak disiplin kuruluna sevk edildiği aktarıldı.

Öte yandan Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Ümraniyespor, Hatayspor ve Giresunspor'un da çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği vurgulandı.

PFDK'dan Eljif Elmas'a 2 maç Diagne'ye 4 maç ceza

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ
Demba Ba bu video ile duyuruldu! Demba Ba bu video ile duyuruldu!
Fenerbahçeden Galatasaraya sürpriz takas teklifi! Fenerbahçe'den Galatasaray'a sürpriz takas teklifi!
Rizespor deplasmanda Kasımpaşayı devirdi Rizespor deplasmanda Kasımpaşa'yı devirdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör