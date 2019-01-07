07 Ocak 2019, Pazartesi

SPOR TOTO SÜPER LİG

TBB'den futbol kulüplerinin borçlarıyla ilgili açıklama

TBBden kulüplerin borçlarıyla ilgili açıklama
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 Giriş Tarihi: 07.01.2019

, kulüplerinin borçlarını 'nın üstleneceği şeklinde çıkan haberler hakkında açıklamada bulundu.

, 'nın kulüplerinin borçlarını üstleneceği ile ilgili çıkan haberler hakkında açıklamada bulundu.

İşte 'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama::

- TBB Yönetim Kurulu Başkanı, bu çalışmalara sadece kendi bankasını temsilen değil, futbol kulüplerinin kredi ilişkisinde bulunduğu diğer bankaları da temsilen katılmaktadır.

- Bankalar diğer sektör müşterilerine sundukları yapılandırma imkanlarında olduğu gibi, bu proje çerçevesinde de futbol kulüpleriyle benzer bir uygulama içerisinde olacaklardır.

- Futbol kulüplerimiz ile bankalar arasındaki ilişki, ticari olup, bundan sonra da aynı anlayışla devam edecektir. Bu çerçevede; futbol kulüplerimizin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp her banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecektir.

- Yeniden vadelendirme ve yapılandırmada, borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu olmayacaktır.

- Kulüplerimiz bir banka ile değil, çok sayıda banka ile kredi ilişkisi içindedir. Kulüplerimizin gelirlerinin, giderlerini karşılayacak düzeyde olduğu da bilinmektedir. Ancak, bu çalışma ile geçmişten gelen ve geleceği de etkilemekte olan borçluluk yapısının yeniden vadelendirilmesi/yapılandırılması amaçlanmaktadır. Sıkı mali kriterler getiren bu çalışma futbol kulüplerine yeni kredi kullandırımı anlamına da gelmemektedir.

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