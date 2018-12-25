Spor Toto Süper Ligin kart dosyası

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk devresinde 4 takım kırmızı kart görmedi.

Ligin 17 haftalık ilk periyodunda hakemler, 674 sarı, 43 de kırmızı kart çıkardı.

Trabzonspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ve Bursaspor, tüm maçlarını 11 kişi tamamladı.

Bu dört takım arasında futbolcuları daha az sarı kart gören Trabzonspor, ilk devrenin en centilmen takımı oldu.

Son 5 maçında 4 galibiyet ve bir beraberlik alarak yükselişe geçen ve devre arasına 2. sırada giren Trabzonspor, sezonun ilk yarısını 32 sarı kartla kapattı.

Trabzonspor'u centilmenlikte, 33 sarı kart gören ligin flaş ekiplerinden Kasımpaşa takip etti.

Lider Medipol Başakşehir 39, Bursaspor da 41 sarı kartla ilk devreyi tamamladı.

LİGİN HIRÇINI SON SIRADAKİ ÇAYKUR RİZESPOR

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının en hırçın takımı ise Çaykur Rizespor oldu.

Ligde 12 puanla son sırada yer alan Karadeniz temsilcisinde 6 futbolcu, kırmızı katla oyundan ihraç edildi.

Çaykur Rizespor'da Koray Altınay, Matic Fink, Samudio, Abdullah Durak, Orhan Ovacıklı ve Marwane Saadane kırmızı kart gören futbolcular oldu.

İki Antalya ekibinden biri olan Aytemiz Alanyaspor da 5 kırmızı kartla hırçın bir görüntü sergiledi.

Akdeniz temsilcisinde Isaac Sackey (2), Papiss Cisse, Merih Demiral ve Welinton, takımını eksik bıraktı.

EN FAZLA SARI KARTI BEŞİKTAŞ GÖRDÜ

İlk devre kötü bir performans ortaya koyarak 7. sırada kalan Beşiktaş, sarı kart istatistiklerinde başı çekti.

Hakemler, 17 maçta siyah-beyazlı futbolculara 46 sarı ve 3 kırmızı kart çıkardı.

Sezonun ilk yarısını "üç büyükler"den Fenerbahçe 36 sarı, 4 kırmızı, Galatasaray ise 35 sarı, 3 kırmızı kartla kapattı.

DERBİNİN ARDINDAN KIRMIZI KARTLAR ÇIKTI

Ligin 11. haftasında 2-2 biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından saha karıştı.

Maçın hakemi Fırat Aydınus, çıkan olaylar nedeniyle Galatasaray'dan Ndiaye, Fenerbahçe'den ise Roberto Soldado ve Jailson'a kırmızı kart gösterdi.

Sezonun ilk haftasında yapılan ve gergin geçen Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor maçında düdük çalan Özgür Yankaya da üç futbolcuyu oyundan ihraç etti.

En fazla kırmızı kart 10 ve 11. haftalarda görüldü. Söz konusu iki haftada hakemler, beşer kez kırmızı kartını kullandı.

KONYA'DA KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Bu sezon şu ana kadar bir maçta en fazla kart ise 8. haftada Atiker Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada çıktı.

Konya'da yapılan ve 2-2 biten maçın hakemi Ümit Öztürk, 1 kez kırmızı, 12 kez de sarı kartına başvurdu.

17 haftalık periyotta en çok sarı kart 14. haftada görüldü. Söz konusu haftada düdük çalan hakemler, 47 kez sarı kartına yöneldi.

KART DOSYASI

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısının kart istatistikleri şöyle:

Takımlar Sarı kart Kırmızı kart Trabzonspor 32 - Kasımpaşa 33 - Medipol Başakşehir 39 - Bursaspor 41 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor 32 1 Akhisarspor 39 1 MKE Ankaragücü 39 2 Atiker Konyaspor 44 2 Demir Grup Sivasspor 33 3 Göztepe 34 3 Galatasaray 35 3 Evkur Yeni Malatyaspor 39 3 Antalyaspor 44 3 Beşiktaş 46 3 Fenerbahçe 36 4 Kayserispor 41 4 Aytemiz Alanyaspor 36 5 Çaykur Rizespor 31 6