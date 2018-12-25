25 Aralık 2018, Salı

SPOR TOTO SÜPER LİG

Spor Toto Süper Lig'in kart dosyası

Spor Toto Süper Ligin kart dosyası
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 Giriş Tarihi: 25.12.2018

'de 2018-2019 sezonunun ilk devresinde 4 takım görmedi.

Ligin 17 haftalık ilk periyodunda hakemler, 674 sarı, 43 de çıkardı.

, , ve , tüm maçlarını 11 kişi tamamladı.

Bu dört takım arasında futbolcuları daha az gören Trabzonspor, ilk devrenin en centilmen takımı oldu.

Son 5 maçında 4 galibiyet ve bir beraberlik alarak yükselişe geçen ve devre arasına 2. sırada giren Trabzonspor, sezonun ilk yarısını 32 sarı kartla kapattı.

Trabzonspor'u centilmenlikte, 33 sarı kart gören ligin flaş ekiplerinden Kasımpaşa takip etti.

Lider Medipol Başakşehir 39, Bursaspor da 41 sarı kartla ilk devreyi tamamladı.

LİGİN HIRÇINI SON SIRADAKİ ÇAYKUR RİZESPOR

'de ilk yarının en hırçın takımı ise oldu.

Ligde 12 puanla son sırada yer alan Karadeniz temsilcisinde 6 futbolcu, kırmızı katla oyundan ihraç edildi.

Çaykur Rizespor'da Koray Altınay, Matic Fink, Samudio, Abdullah Durak, Orhan Ovacıklı ve Marwane Saadane kırmızı kart gören futbolcular oldu.

İki Antalya ekibinden biri olan da 5 kırmızı kartla hırçın bir görüntü sergiledi.

Akdeniz temsilcisinde Isaac Sackey (2), , Merih Demiral ve Welinton, takımını eksik bıraktı.

EN FAZLA SARI KARTI BEŞİKTAŞ GÖRDÜ

İlk devre kötü bir performans ortaya koyarak 7. sırada kalan , sarı kart istatistiklerinde başı çekti.

Hakemler, 17 maçta siyah-beyazlı futbolculara 46 sarı ve 3 kırmızı kart çıkardı.

Sezonun ilk yarısını "üç büyükler"den 36 sarı, 4 kırmızı, ise 35 sarı, 3 kırmızı kartla kapattı.

DERBİNİN ARDINDAN KIRMIZI KARTLAR ÇIKTI

Ligin 11. haftasında 2-2 biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından saha karıştı.

Maçın hakemi , çıkan olaylar nedeniyle Galatasaray'dan Ndiaye, Fenerbahçe'den ise ve Jailson'a kırmızı kart gösterdi.

Sezonun ilk haftasında yapılan ve gergin geçen Göztepe-Evkur maçında düdük çalan da üç futbolcuyu oyundan ihraç etti.

En fazla kırmızı kart 10 ve 11. haftalarda görüldü. Söz konusu iki haftada hakemler, beşer kez kırmızı kartını kullandı.

KONYA'DA KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Bu sezon şu ana kadar bir maçta en fazla kart ise 8. haftada ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada çıktı.

Konya'da yapılan ve 2-2 biten maçın hakemi Ümit Öztürk, 1 kez kırmızı, 12 kez de sarı kartına başvurdu.

17 haftalık periyotta en çok sarı kart 14. haftada görüldü. Söz konusu haftada düdük çalan hakemler, 47 kez sarı kartına yöneldi.

KART DOSYASI

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısının kart istatistikleri şöyle:

TakımlarSarı kartKırmızı kart
Trabzonspor32-
Kasımpaşa33-
Medipol Başakşehir39-
Bursaspor41-
Büyükşehir Belediye Erzurumspor321
Akhisarspor391
MKE Ankaragücü392
Atiker Konyaspor442
Demir Grup Sivasspor333
Göztepe343
Galatasaray353
Evkur Yeni Malatyaspor393
Antalyaspor443
Beşiktaş463
Fenerbahçe364
Kayserispor414
Aytemiz Alanyaspor365
Çaykur Rizespor316


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ
Hayal kırıklığının resmini çiz deseler... Hayal kırıklığının resmini çiz deseler...
VAR’ın değişilmezi Barış Şimşek oldu VAR’ın değişilmezi Barış Şimşek oldu
İşte Süper Ligde güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör