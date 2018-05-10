Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarında görevli hakemler şunlar:
YARIN:
20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
12 MAYIS CUMARTESİ:
16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa
19.00 Atiker Konyaspor-Göztepe: Ümit Öztürk
19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor: Bülent Yıldırım
13 MAYIS PAZAR:
16.00 Bursaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş: Halis Özkahya
19.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy
14 MAYIS PAZARTESİ:
20.00 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Mete Kalkavan
20.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek
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