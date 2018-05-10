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    10 Mayıs 2018, Perşembe

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu

    33. haftanın hakemleri belli oldu
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 10.05.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri belli oldu

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarında görevli hakemler şunlar:

    YARIN:

    20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

    12 MAYIS CUMARTESİ:

    16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa

    19.00 Atiker Konyaspor-Göztepe: Ümit Öztürk

    19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor: Bülent Yıldırım

    13 MAYIS PAZAR:

    16.00 Bursaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

    19.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy

    14 MAYIS PAZARTESİ:

    20.00 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Mete Kalkavan

    20.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

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