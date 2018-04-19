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    19 Nisan 2018, Perşembe

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta hakemleri belli oldu

    Spor Toto Süper Ligde 30. hafta hakemleri belli oldu
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 Giriş Tarihi: 19.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

    20 Nisan Cuma

    20.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor - Hüseyin Göçek

    21 Nisan Cumartesi

    13.30 Kardemir Karabükspor-Bursaspor - Serkan Çınar

    13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor - Ali Palabıyık

    16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor - Halil Umut Meler

    19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray - Ümit Öztürk

    22 Nisan Pazar

    16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa - Bülent Yıldırım

    16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe - Arda Kardeşler

    19.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor - Halis Özkahya

    23 Nisan Pazartesi

    20.00 Fenerbahçe-Antalyaspor - Yaşar Kemal Uğurlu

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