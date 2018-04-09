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    09 Nisan 2018, Pazartesi

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Valbuena gitmeli!

    Valbuena gitmeli!
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 09.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında , sahasında Osmanlıspor'u 2-0 yendi. Sabah Gazetesi usta yazarı , bugünkü yazısında karşılaşmayı değerlendirdi. İşte Rıdvan Dilmen'in yazısı...

    Soldado ile başlamasa ona da "Niye başlamıyor" diyeceksin! Sorunun cevabı şu; ikisi de için çok yeterli santrforlar değil. "Kontradan gol yersek" diye düşünüyor Fenerbahçe... Şenol hoca ise "Gelirse gelsin, ben atarım" diyor. Aykut hoca, basketbol koçu gibi yönetmeye çalışıyor. Alex'i de 15 dakika oynatmaya çalışıyordu. İkinci yarıyı değerlendirecek olursak.... Bazı küçük rötuşlar, büyük sonuçlar doğurur.

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