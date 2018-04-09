Valbuena gitmeli!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Osmanlıspor'u 2-0 yendi. Sabah Gazetesi usta yazarı Rıdvan Dilmen, bugünkü yazısında karşılaşmayı değerlendirdi. İşte Rıdvan Dilmen'in yazısı...

Soldado ile başlamasa ona da "Niye başlamıyor" diyeceksin! Sorunun cevabı şu; ikisi de Fenerbahçe için çok yeterli santrforlar değil. "Kontradan gol yersek" diye düşünüyor Fenerbahçe... Şenol hoca ise "Gelirse gelsin, ben atarım" diyor. Aykut hoca, basketbol koçu gibi yönetmeye çalışıyor. Alex'i de 15 dakika oynatmaya çalışıyordu. İkinci yarıyı değerlendirecek olursak.... Bazı küçük rötuşlar, büyük sonuçlar doğurur.