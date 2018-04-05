Haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Resmi siteden yayınlanan müsabaka bilgileri şöyle;
Yarın:
20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor: Barış Şimşek
7 Nisan Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Antalyaspor: Koray Gençerler
16.00 Trabzonspor-Kayserispor: Ali Palabıyık
19.00 Beşiktaş-Göztepe: Ümit Öztürk
8 Nisan Pazar:
13.30 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Halis Özkahya
16.00 Bursaspor-Kasımaşa: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor: Halil Umut Meler
9 Nisan Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray: Cüneyt Çakır
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