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    05 Nisan 2018, Perşembe

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Haftanın hakemleri belli oldu

    Haftanın hakemleri belli oldu
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Resmi siteden yayınlanan müsabaka bilgileri şöyle;

    Yarın:

    20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor: Barış Şimşek

    7 Nisan Cumartesi:

    13.30 Kardemir Karabükspor-Antalyaspor: Koray Gençerler

    16.00 Trabzonspor-Kayserispor: Ali Palabıyık

    19.00 Beşiktaş-Göztepe: Ümit Öztürk

    8 Nisan Pazar:

    13.30 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus

    16.00 Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Halis Özkahya

    16.00 Bursaspor-Kasımaşa: Mete Kalkavan

    19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor: Halil Umut Meler

    9 Nisan Pazartesi:

    20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray: Cüneyt Çakır

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