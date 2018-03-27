Galatasaray ve Beşiktaşa transferde kötü haber

Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Umut Bozok için, Lyon 6 milyon Euro teklif etti.

Fransa National Ligi takımı GS Consolat Marsilya'ın başkanı Jean-Luc Mingallon, Nimes'in Türk asıllı Fransız golcüsü Umut Bozok ile ilgili konuştu.

Fransız basınına demeç veren Jean-Luc Mingallon, Umut'u Nimes'ten önce sezon başında Marsilya'ya vermek istediklerini ancak Marsilya'nın bunu kabul etmediğini söyleyerek, "Bu yaz Umut Bozok'u önererek Marsilya ile çalışmayı denedik ancak almak istemediler. Umut, National Ligin gol kralıydı ve yüksek seviye için gerçek niteliklerini göstermişti" dedi.

Umut Bozok'un eski başkanı, "Marsilya'dan, Nimes'e önerdiğimizin aynısını istedik; 130 bin euro ancak kabul etmediler. Şu anda kendisi Ligue 2'nin gol kralı ve tıpkı İngiliz kulüpleri gibi Lyon ile Monaco da onu istiyor. Yazık oldu, Mitroglou'dan kötü mü emin değilim. İstediğimiz rakam, yeniden satış için çok iyi bir yatırımdı çünkü Lyon'un 6 milyon Euro önerdiğini duydum" ifadesini kullandı.