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    21 Mart 2018, Çarşamba

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Yaz aylarında transfer olma ihtimali olan 20 oyuncu

    Yaz aylarında transfer olma ihtimali olan 20 oyuncu
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Giriş Tarihi: 21.03.2018

    Süper Lig'de performansları ile öne çıkan ve sezon sonunda transfer yapma ihtimali en yüksek görünen 20 ismi bir araya getirdik. İşte teklifler alan ve takımlarından ayrılması muhtemel görünen 20 oyuncu...

    Süper Lig'de performansları ile öne çıkan ve sezon sonunda transfer yapma ihtimali en yüksek görünen 20 ismi bir araya getirdik. İşte teklifler alan ve takımlarından ayrılması muhtemel görünen 20 oyuncu...

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