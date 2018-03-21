21 Mart 2018, Çarşamba
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Yaz aylarında transfer olma ihtimali olan 20 oyuncu
Giriş Tarihi: 21.03.2018
Süper Lig'de performansları ile öne çıkan ve sezon sonunda transfer yapma ihtimali en yüksek görünen 20 ismi bir araya getirdik. İşte teklifler alan ve takımlarından ayrılması muhtemel görünen 20 oyuncu...
Süper Lig'de performansları ile öne çıkan ve sezon sonunda transfer yapma ihtimali en yüksek görünen 20 ismi bir araya getirdik. İşte teklifler alan ve takımlarından ayrılması muhtemel görünen 20 oyuncu...
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