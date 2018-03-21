Süper Ligde ikili averaj hesapları

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Süper Lig'de ikili averaj hesapları
Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018
Spor Toto Süper Lig'de, zirvedeki takımların birbirleriyle oynadıkları maçlar şampiyonu belirleyebilir.
Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluk yarışı kızışmaya başladı. Öyle ki lider Galatasaray ile 4. Fenerbahçe arasındaki puan farkı 6. Fenerbahçe diğer 3 rakibiyle de maçlarını tamamladı. Galatasaray ise Beşiktaş ve Başakşehir'i ilerleyen haftalarda evinde ağırlayacak. Puanların eşit olması durumunda sene sonu takımların birbirleriyle oynadıkları maçlara bakılacak. İşte Süper Lig'de şu an için oluşan ikili averaj hesapları.
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