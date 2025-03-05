Süper Lig'de 26. haftada Başakşehir karşısında alınan 1-0 mağlubiyetin ardından Sivasspor'da tartışma konusu olan Ömer Erdoğan için kulüpten resmi açıklama geldi.

Ömer Erdoğan yönetiminde Sivasspor Süper Lig'de 9 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

Kupada ise 3 maçta mağlubiyet elde etti.

İŞTE YAPILAN PAYLAŞIM:

Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda yollarını ayırma kararı almıştır.

Ömer Erdoğan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.