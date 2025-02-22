Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Net Global Sivasspor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırladı.
Çekişmeli karşılaşma 1-1'lik beraberlikle son buldu. Net Global Sivasspor'un golü 8. dakikada Emrah Başsan'dan geldi. TÜMOSAN Konyaspor'un sayısını ise 13. dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti.
Öte yandan ev sahibi ekipte Uros Radakovic 80. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Net Global Sivasspor 24 puanla 15. sırada kaldı. TÜMOSAN Konyaspor ise 25 puanla 14. sırada yer aldı.