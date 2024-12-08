Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor, sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

Bu mücadeleyi 3-2 kaybeden kırmızı-beyazlılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Karşılaşmanın son dakikalarında Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul gerekçesiyle Rey Manaj, milli futbolcudan özür diledi.

Konu ile ilgili Manaj, "Bugün maçta profesyonel futbol hayatımda yaşamak istemediğim bir durumla karşı karşıya kaldığım için çok üzgünüm. Barış Alper Yılmaz'a faul yapmak ve ya da sakatlığına neden olacak bir davranışta bulunmak niyetinde hareket etmediğimi bütün samimiyetimle kendisine ve futbol kamuoyuna belirtmek isterim. Maçın skorunun vermiş olduğu adrenalin ve heyecanla takımıma katkı vermeye çalıştığım esnada bu olay gerçekleşti. Barış Alper Yılmaz'a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.