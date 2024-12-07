Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında Sivasspor evinde yarın lider Galatasaray'ı konuk edecek. Mücadele saat 16:00'da başlayacak. İşte detaylar...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Turgut Doman yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı.

Lider Galatasaray ise 11 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda 35 puan elde etti.