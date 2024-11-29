Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor, deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bülent Uygun açıklamalarda bulundu. Uygun, "Gayet güzel, keyifli, çekişmeli pozisyonlarla ürettiğimiz, kazanmak adına birçok pozisyona girdiğimiz bir maçta maalesef mağlup ayrıldık. Biraz da bireysel hatalarla birlikte, kendi bireysel yeteneklerimizle de maalesef golü bulamadık. Kaçırdığımız gollerden sonra da rakibimiz bizi yenmeyi başardı. Tabii seyirci baskısıyla hakem bütün takdir haklarını rakipten yana kullandı. Dolayısıyla da maçı kazandılar. O yüzden de rakibimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.