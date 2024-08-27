Net Global Sivasspor, 2023-2024 sezonu sonunda kulüple sözleşmesi sona eren Fode Koita ile yeniden anlaşmaya vardı.
Koita, kulüp tesislerinde Başkan Bahattin Eken'in katılımıyla kendisini 1 yıl daha kırmızı-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.
Geçtiğimiz sezon kırmızı beyazlı forma altında 27 maça çıkan Koita, 9 kez gol sevinci yaşadı.
Fode Koita'nın Sözleşmesi Yenilendi Net Global Sivasspor'umuz, 2023-24 sezonu sonunda kulübümüzle sözleşmesi sona eren Fode Koita ile yeniden anlaşmaya vardı. Detaylar 👉https://t.co/TqUilIRzP7 pic.twitter.com/Fku3cCpR5z— Sivasspor (@Sivasspor) August 27, 2024