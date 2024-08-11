Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Net Global Sivasspor sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrası ev sahibi ekipte Rey Manaj açıklamalarda bulundu ve "Transfer sürecinde kulübümüzle görüştük. Hala devam ediyor. Giderim, kalırım henüz bilmiyorum. Ben Sivas'ı çok seviyorum." ifadelerini kullandı. | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor'la 0-0 berabere kalan Net Global Sivasspor'da Rey Manaj, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Arnavut golcünün o sözleri:

Çok iyi bir maç çıkardık. 7-8 pozisyonumuz vardı. Trabzonspor büyük bir takım. Ligde hep tepelerde oynuyorlar. Rakibimize çok saygı duyuyorduk. Berabere bitti, adil bir sonuç oldu. Sıradaki maça bakacağız. Kamptan yeni çıktık. 1 ay önce bitirdik. Transfer sürecinde kulübümüzle görüştük. Hala devam ediyor. Giderim, kalırım henüz bilmiyorum. Ben Sivas'ı çok seviyorum. Burada bana hep iyi davranıldı. Devam etmem söz konusu olursa tabii ki devam edeceğim.