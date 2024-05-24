Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon formalarını tanıttı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor'un 2024-2025 sezonunda giyeceği ve özel olarak tasarlanan 4 adet formanın kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan video ile taraftarının beğenisine sunulduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Sivas Kongresi için özel olarak tasarlanan kırmızı formanın sırt iç kısmında Sivas Kongresi'nin en önemli maddelerinden biri olan, 'Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz" yazısı yer alırken sırt dış bölümünde ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasına yer verildi. Efsane çubuklu forma ile gelecek sezon sahaya çıkacak Yiğidoların beyaz formasında ise ince kırmızı çizgilere yer verildi. Alternatif formada ise yeniden siyah renge dönülürken detaylarda gümüş renge yer verildi."

Forma çekimlerinde takım kaptanı Uğur Çiftçi, Charis Charisis, Emre Gökay, Dorde Nikolic ve Azizbek Turgunboev yer aldı.