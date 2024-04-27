Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor, Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Teknik Direktör Bülent Uygun, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Uygun, "3 puan aldığımız için mutluyuz. Rakibimizin iyi bir takım olduğunu biliyorduk. Kendi evimizde kazandık. Belki galibiyeti onlar bizden daha çok hak ettiler. Rey Manaj da golünü atarak bize 3 puan aldırdı ve Avrupa yolunda isteğimizi ortaya koydu" diye konuştu.

"REY MANAJ ROKETLE YARIŞIR GİBİ TOPA VURUYOR"

Rey Manaj'ın performansı hakkında konuşan Uygun, "Rey Manaj roketle yarışır gibi topa vuruyor. Allah vergisi bir yetenek ve çok iyi topa vuruyor. Çok özel ve çok önemli bir futbolu ancak maalesef Manaj sahada çok faule maruz kalıyor" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLCULARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kaleci Ali Şaşal Vural'ın takımdan ayrılacağı yönündeki haberlere ilişkin de konuşan Uygun, "Kümede kalma işini gerçekleştirdikten sonra Ali Şaşal yönetimle bugün itibarıyla görüştü. Nikolic oynadı bugün. Ondan da çok memnunum. İki kalecimize de teşekkür ediyorum. Takımdaki tüm futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"50'YE YAKIN FUTBOLCU SÖYLEDİM"

Bir gazetecinin, "Önümüzdeki sezon için transfer çalışmaları başladı mı?" sorusuna Uygun, "Transfer komitemiz çalışmalara başladı. 18 futbolcumuzun sözleşmesi bitiyor. Yönetime 50'ye yakın futbolcu beğendiğimi söyledim. Yönetim ekonomik olarak bize en yararlı olan futbolcuları almaya çalışacak ama benim taraftarım bu değil. Ben 20 bin 30 bin taraftar istiyorum. Sivaslıları tribüne bekliyorum. Gelen 2-3 bin kişiye de teşekkür ediyorum. Yeni sezonda da taraftar grupları birleşecek ve daha coşkulu olacak" yanıtını verdi.

"ÖYLE BİR DÜNYA YOK"

Uygun son olarak, Rey Manaj'ın Galatasaray'a transferi ile çıkan haberlere ilişkin, "İç transferde ben herkesle görüşmeye çalışıyorum takımda. Takımımızda sözleşmesi bitmeyen hiçbir futbolcuyu kralı gelse görüşemez transfer ile ilgili. Öyle bir dünya yok. Bakarız sonrasında" yanıtını verdi.